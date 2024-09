Mais de 10 mil pessoas participaram da abertura do rodeio na Expoacre 2024, neste sábado, 31. O evento contará com quatro noites de competições entre 35 peões do Acre, Rondônia e Amazonas. As premiações variam de R$ 3 mil a R$ 10 mil, além de uma moto e um quadriciclo oferecidos pela Honda.