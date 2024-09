O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) anunciou que o horário de votação nas Eleições Municipais de 2024 será das 6h às 15h, seguindo o padrão das Eleições Gerais de 2022. Esse horário visa alinhar com o de Brasília e garantir mais segurança ao processo.

Os eleitores devem comparecer com antecedência e levar um documento oficial com foto. O TRE-AC continua informando sobre as regras e horários das eleições.