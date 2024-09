Nesta segunda-feira (2), a Justiça da Venezuela emitiu um mandado de prisão contra o opositor Edmundo González, que concorreu à eleição presidencial de julho. Ele é investigado por crimes como usurpação de funções eleitorais, falsificação de documentos, incitação a atividades ilegais, sabotagem de sistemas e associação criminosa. A decisão do tribunal reflete as tensões políticas atuais no país.