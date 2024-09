Ufac – O projeto de extensão “Quem Dança é Mais Feliz”, da Ufac, coordenado pela professora Jaqueline Valente, está com inscrições abertas até 6 de setembro, por meio de formulário online ou de 15h às 17h, na sala de ginástica, próximo à piscina, no campus-sede. A atividade tem como público-alvo pessoas acima de 60 anos; as aulas ocorrem às segundas, quartas e sextas-feiras, das 17h às 18h.

