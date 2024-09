Na última quinta, 5, o GdA lançou uma nova etapa do Programa de Estímulo à Construção Civil (PEC/GER-AC) na Expoacre, com investimento de R$ 10 milhões. O programa apoia micro e pequenas empresas do setor, começando por Rio Branco e Cruzeiro do Sul, com possível expansão para outras cidades em 2025.

