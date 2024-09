O GdA anunciou medidas suspendendo as aulas presenciais da rede estadual na capital e municípios devido à crise ambiental mais grave já registrada no Acre.

A prefeitura de Sena Madureira, responsável pelas escolas do município, segue com as aulas.

Por quê?

O município consta da lista do fogo no Acre, como mostra o Inpe.

Feijó – 225 focos

Tarauacá – 148 focos

Cruzeiro do Sul – 95 focos

Manoel Urbano – 66 focos

Sena Madureira – 37 focos

Em tempo: o time do Sena Madureira no campeonato da CBF Sub-20.

