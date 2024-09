Marcus, 15

— A Baixada da Sobral recebeu nossa campanha com muita alegria nesta segunda-feira, 16.

Agradeço, de coração, a recepção e o apoio dos amigos e amigas dessa região tão especial da nossa cidade, onde trabalhamos muito quando fui prefeito, construímos unidades de saúdes, creches, espaços esportivos, ginásios, fizemos a infraestrutura de ruas, e se Deus quiser faremos mais pela Baixada. Esse é o meu compromisso! Comigo é menos promessa e mais trabalho.

Bocalon, 22

— Ele tentou montar o circo, mas não conseguiu, embora palhaçadas não tenham faltado. Felizmente, minha trajetória é completamente diferente. Estou no meu quarto mandato como prefeito, sem qualquer denúncia de corrupção. Já do lado vermelho da história( que quer parecer azul) a coisa é bem diferente. Temos trabalhado incansavelmente em prol da população, sempre com responsabilidade e respeito pelo dinheiro público, o que nos permitiu realizar importantes melhorias para nossa cidade, e assim queremos seguir por mais 4 anos! Venha você também de 2️⃣2️⃣ o bom trabalho precisa continuar!

