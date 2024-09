Divulgação – Na noite desta sexta-feira, 20, a exibição do documentário “Águas do Acre” foi realizada com grande sucesso na Universidade Federal do Acre (Ufac). O evento, organizado pelo Students for Liberty Brasil (SFLB), trouxe à tona discussões sobre as ameaças ambientais que afetam o Rio Acre.

O documentário foi exibido em formato de sala de cinema e atraiu a atenção de estudantes e membros da comunidade acadêmica.

Luis Henrique, voluntário do SFLB, destacou a importância do momento, especialmente em meio à crise ambiental que o estado enfrenta. “A exibição foi muito oportuna, considerando a seca dos rios, a fumaça e a degradação ambiental que o Acre vive hoje”, comentou.

Após a apresentação, houve um debate entre os estudantes sobre as causas e soluções para essa crise ambiental, com foco na preservação do Rio Acre e a conscientização.

A discussão foi conduzida pela professora Ana Caroliny Silva Afonso Cabral, especialista em Direito Ambiental, que incentivou a reflexão sobre o papel de cada cidadão na busca por soluções para esse cenário crítico.