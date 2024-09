Janine Brasil – Em meio à severa estiagem que tem afetdado o Acre, o Rio Iaco, em Sena Madureira, atingiu nesta segunda-feira, 23, a marca de 31 cm. O nível histórico supera a marca anterior, registrada no domingo, 22, de 32 cm. Os dados são do boletim diário da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), com base em informações do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma).

