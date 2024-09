Divulgação

A PICCADILLY, uma das maiores empresas do Brasil no setor de calçados femininos, anuncia sua chegada à capital do Acre, Rio Branco. A primeira loja da marca no estado foi inaugurada no dia 26 de setembro, no Via Verde Shopping, localizado em uma das áreas de maior crescimento da capital acreana.

O espaço da nova loja, localizado no andar térreo, loja número 150, permitirá a exposição de mais de 180 modelos, destacando conforto e tecnologia em uma ampla variedade de produtos. Os estoques serão constantemente atualizados com as últimas tendências e novidades da coleção vigente. Essa nova abertura na região norte foi impulsionada pelo sucesso da primeira loja no Manauara Shopping, em Manaus.

“A abertura da nossa nova loja em Rio Branco é uma decisão estratégica, motivada por resultados positivos. O desempenho da nossa loja em Manaus nos inspirou a replicar esse modelo de negócio em outras localidades. Temos um profundo conhecimento do mercado local e uma forte demanda por nossos produtos,” afirma Danúbia Schein, gerente de franquias da PICCADILLY.

(…)