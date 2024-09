Oussama El Ghaouri da Rádio Nacional

A bandeira tarifária da energia elétrica será vermelha em outubro no patamar 2. Isso significa o mais alto nível de cobrança extra na conta de luz dos consumidores. A informação é da Aneel, a Agência Nacional de Energia Elétrica.

Enquanto a bandeira vermelha 2 estiver em vigor, serão cobrados R$ 7,87 para cada 100 quilowatts-hora consumidos.

Segundo a Aneel, os fatores que levaram à decisão foram a incerteza sobre a quantidade de energia produzida pelo país nas hidrelétricas. Isso por causa da baixa previsão de chuvas e do baixo volume dos reservatórios. E ainda, a elevação do preço do mercado de energia elétrica em outubro.

Uso sustentável

A ANEEL pede que todos usem de forma responsável a energia elétrica, mesmo em períodos favoráveis, para a sustentabilidade do setor elétrico.

Na página da agência no YouTube, você encontra vídeos que explicam como funcionam as bandeiras tarifárias e como o consumidor pode fazer para economizar.