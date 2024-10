Divulgação – A Cia Cata-Ventos de Cultura lançou oficialmente seu site, onde já estão disponíveis informações sobre uma variedade de cursos e oficinas culturais gratuitas. Os interessados podem acessar o portal https://ciacataventos.org/ para conhecer as opções, que incluem teatro, dança, música, capoeira, artes circenses, empreendedorismo cultural, entre outras.

Voltada para a comunidade de Rio Branco e região, a Cia oferece atividades que visam o aprendizado, desenvolvimento pessoal e a promoção da cultura local. O objetivo é abrir portas para que todos possam aprimorar seus talentos e se conectar com a cultura local.

O presidente da Cia Cata-Ventos, Romário Feitosa, reforçou o compromisso da escola com o crescimento da cidade e o desenvolvimento de seus talentos.

“Rio Branco pode esperar muita dedicação e trabalho da minha parte, pois acredito profundamente no potencial incrível da nossa cidade e no quanto podemos crescer juntos. A Escola de Arte e Cultura Beija-Flor será um espaço inovador, oferecendo cursos e oficinas que vão além do aprendizado. Nosso compromisso é promover o desenvolvimento pessoal e profissional da comunidade, gerando emprego e renda no setor cultural e criando um ambiente propício para a criatividade e o empreendedorismo”, afirmou Feitosa.

Objetivos da Escola de Arte e Cultura Beija-Flor

Romário Feitosa também revelou o objetivo ambicioso da escola. “Meu principal objetivo é transformar Rio Branco em um verdadeiro centro de referência cultural e esportivo na região Norte. Estou motivado a ver o impacto positivo que a arte e a cultura têm na vida das pessoas e quero que todos tenham acesso a atividades que desenvolvam habilidades e ajudem a construir uma cidade mais forte e cheia de oportunidades. Conto com vocês e prometo dedicar-me ao máximo para fazer isso acontecer”, concluiu o presidente.

A iniciativa da Cia Cata-Ventos promete contribuir para o cenário cultural local, incentivando a criatividade e promovendo o desenvolvimento de novos talentos.