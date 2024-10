Ufac – O Centro Acadêmico de Direito da Ufac promove até sexta, 4, a 8ª Semana Acadêmica de Direito, no Teatro Universitário(campus-sede), com o tema: Execução Penal Contemporânea no Brasil. A programação tem palestras, mesas-redondas e oficinas. A palestra de abertura, “Lei de Execução Penal: Avanços e Retrocessos”, foi destaque, ministrada pelo professor Gustavo Junqueira.

Receba as notícias de oestadoacre.com direto no celular... entre na comuna