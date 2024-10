g1 – O detento Francisco da Silva Andrade, de 42 anos, foi morto a golpes de faca e tijoladas na madrugada desta terça-feira (1º) na Rua José Joaquim, no bairro Wanderlei Dantas, na Parte Alta de Rio Branco. Já no período da manhã, a Polícia Civil prendeu dois suspeitos do crime.

(…)