PF apura irregularidades em processo licitatório para o fornecimento de medicamentos no AC

Por comunicação PF – A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (8/10), a Operação Iaso que visa apurar irregularidades em processo licitatório para o fornecimento de medicamentos, material de consumo médico-hospitalar e odontológico para o município de Assis Brasil–AC.

Durante as investigações, foi possível constatar a existência de sobrepreço no procedimento licitatório com recursos da União na contratação e possível conluio entre as empresas participantes no certame. Além disso, verificou-se que, no quadro social de uma das empresas vencedoras no certame, consta sócio-administrador já falecido, cujo filho seria o representante da empresa de fato. Ainda, há indícios de que os valores em sobrepreço ultrapassem os R$ 1.7 milhões.

Foi cumprido mandado de busca e apreensão em endereço relacionado à empresa suspeita, localizada em Rio Branco–AC. Os investigados poderão responder judicialmente pelos crimes de fraude em licitações.