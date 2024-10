Eleições 2024: Acre registra abstenção de 20,94%

Por TSE – No último domingo, 6 de outubro, o Acre registrou uma abstenção de 20,94% nas Eleições Municipais de 2024. Em Rio Branco, por exemplo, a abstenção chegou a 24,25%, enquanto Cruzeiro do Sul registrou 19,23%. Outros municípios também apresentaram números significativos, como Tarauacá (21,21%) e Brasileia (20,04%). Em Sena Madureira e Senador Guiomard, as abstenções foram de 17,30% e 18,39%, respectivamente. No entanto, segundo o TRE-AC, essas são considerados normais, se observados em pleitos anteriores no estado.

O Presidente do TRE-AC, Desembargador Júnior Alberto, destacou que as dificuldades logísticas e as peculiaridades geográficas do Acre, especialmente em áreas de difícil acesso, sempre influenciam no comparecimento dos eleitores. “O Acre tem uma realidade única, com locais de votação em regiões distantes e de difícil locomoção. Apesar disso, os números estão dentro do comportamento histórico dos eleitores em nosso estado”, afirmou.

O TRE-AC também apontou que, nos últimos anos, o cenário de abstenção não tem variado de forma abrupta, e o percentual registrado nas Eleições de 2024 está conforme a média das eleições anteriores. No 2º turno das Eleições 2022, o índice chegou a 28%.

Para os próximos pleitos, o TRE-AC continuará investindo em campanhas de conscientização para aumentar o engajamento do eleitorado, incentivando a participação ativa no processo democrático. “O voto é um direito e uma responsabilidade de cada cidadão. Trabalhamos para garantir que todos possam exercer esse direito, mesmo nas localidades mais remotas do estado”, concluiu o Desembargador.

Os eleitores podem acompanhar os índices de abstenção de todos os municípios acreanos e conferir os resultados completos das Eleições 2024 por meio do portal oficial do TSE.