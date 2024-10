Aleac – Após visitas a autoridades e empresários peruanos que se mostraram interessados em comprar produtos acreanos, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, acompanhou nesta quinta-feira (10) o andamento das obras de revitalização da Zona de Processamento de Exportação (ZPE), local que será fundamental para agilizar o processo de importação e exportação dos produtos acreanos para a América do Sul e Ásia.

A previsão é que a primeira parte da revitalização do espaço seja entregue até o mês de novembro deste ano. A expectativa do governo é que a ZPE esteja em pleno funcionamento já no início do ano de 2025.

Gonzaga, que defende a integração comercial entre Acre, Peru, Bolívia e Ásia como ferramenta de desenvolvimento socioeconômico do estado, visitou a ZPE acompanhado do secretário de Obras do Estado, Ítalo Lopes.

O presidente da Aleac se mostrou otimista com o andamento das obras e aproveitou para agradecer ao governador Gladson Cameli pelos investimentos feitos para impulsionar a exportação dos produtos acreanos.

“Fiquei muito contente com o andamento das obras de revitalização da ZPE. Isso é muito positivo para o processo de exportação dos nossos produtos. Quero parabenizar o governador Gladson pelo compromisso de investir no comércio entre o Acre, Peru, Bolívia e países da Ásia, assim também como o secretário Ítalo que tem feito um bom trabalho. A ZPE é muito importante nesse processo de importação e exportação”, disse.

O secretário Ítalo Lopes afirmou que a revitalização da ZPE é uma ordem do governador Gladson Cameli para impulsionar a exportação acreana.

“A ZPE é uma pauta muito importante para o nosso governador Gladson Cameli. Então a ZPE foi uma ordem do governador para que a gente desse ordem de serviço para a revitalização do espaço para que possamos voltar a funcionar aqui na ZPE. A previsão é de que no início do novembro a setor de administração já esteja funcionando. Esse é um pedido do governador para ver a ZPE funcionando novamente”, disse Ítalo.