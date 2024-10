GdA – Na 14ª Reunião Anual da Força-Tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas (GCF), realizada em Pucallpa, no Peru, o governador do Acre, Gladson Cameli, fez importantes anúncios que reforçam o compromisso do Estado com o desenvolvimento sustentável e a proteção da Amazônia. (…)

(…)

Grifo meu: alguém tem dúvidas?

J R Braña B.