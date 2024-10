Comunicado do presidente Gustavo Petro, Colômbia, eleito com mais de 11 milhões de votos no seu país…

— Autoridade da instituição(CNE) foi capturada pela oposição. Chamo atenção do mundo para o que se passa na Colômbia. Não autorizo violência contra o povo de nenhuma força pública – diz o presidente.

Assista…

Mi intervención pública sobre el CNE y el golpe de estado. pic.twitter.com/9uK8PWEyVg — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 9, 2024