O Cine domingo reexibe o primeiro episódio do clássico anime Fushigi no Umi no Nadia (ふしぎの海のナディア)

Uma obra-prima criada em 1990 pela produtora Gainax.

Com 39 episódios, a série é inspirada no clássico romance 20.000 Léguas Submarinas, de Júlio Verne

