Veja os destaques desta quarta-feira (16), da Agência de Notícias Aleac:

📌Edvaldo Magalhães critica edital do concurso da educação e pede anulação de item da videoaula

📌Antonia Sales presta solidariedade à família de delegado da Polícia Federal e faz alerta sobre saúde mental

📌Eduardo Ribeiro alerta sobre suspensão de emendas que afeta recuperação de estradas no Acre

📌Adailton Cruz destaca inauguração do Centro de Atenção à Saúde do Trabalhador e cobra debate sobre nefrologia pública

📌Tanízio Sá solicita agilidade na licitação para obras no Ramal do Juazeiro em Santa Rosa do Purus