Assessor de Comunicação da prefeitura de Rio Branco, diz que facções criminosas no Acre nasceram de mãos dadas com o PT

Opinião de Aílton Oliveira – Em resposta as insinuações do presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Daniel Zen, que usou as redes sociais de forma irresponsável, alegando que as ameaças de morte ao prefeito reeleito Tião Bocalom (PL), advém de facções criminosas e estas supostamente estariam acontecendo, devido ao fato de que o gestor municipal “não teria cumprido acordos políticos”, durante a campanha eleitoral, a Assessoria Especial de Comunicação da Prefeitura de Rio Branco, vem a público esclarecer que:

O prefeito reeleito Sebastião Bocalom Rodrigues, tem 71 anos de idade e em toda a sua vida pública, desde jamais pactuou com nada ilícito e muito menos com facções criminosas, tanto que é sabido de toda sociedade acreana e ainda no estado do Paraná, onde nasceu e trabalhou como professor e ainda foi vereador em Nova Olímpia, sobre o seu caráter e honra incontestes.

É lamentável tais insinuações insanas e descabidas do presidente partidário Daniel Zen, que hoje comanda um partido do qual em nada orgulha ou somou ao nosso país, do contrário, as facções criminosas surgidas no Acre na década de 90, foi justamente quando da criação da Frente Popular do Acre- FPA, frutos da falta de investimentos para a infância e a juventude, haja vista, dados recentes do sistema prisional brasileiro, apontam que mais de 80% da população carcerária no país tem entre 25 e 35 anos, ou seja, essa mesma população carcerária que hoje abarrotam os presídios deveriam no passado estar ingressando no jardim da infância.

É deplorável também tais declarações contra o prefeito reeleito Tião Bocalom, que sempre se pautou na lisura de suas ações, onde seu principal lema desde que foi eleito em 2021, carrega a bandeira de sua gestão; Disciplina Para Gastar Bem o Dinheiro Público; Disciplina Para Atender Bem ao Público, Disciplina Para Trabalhar com Resultados e Principalmente Disciplina Para não Roubar; coisa que o Partido dos Trabalhadores (PT), parece desconhecer tais sinônimos.

Por fim, exigimos respeito!

(Aílton Oliveira, assessor de Comunicação da Prefeitura de Rio Branco)