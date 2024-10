Aleac – Provando o seu compromisso de buscar melhorias para as comunidades ribeirinhas e agricultores da região do Juruá, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, entregou neste domingo (20) quatro embarcações fruto de emenda parlamentar de sua autoria que vão atender mulheres da Associação Rosa Mulher, no Morro da Pedra, às margens do Rio Liberdade, e outra comunidade no Rio Juruá Mirim, em Cruzeiro do Sul.

Luiz Gonzaga afirmou que as embarcações serão usadas para as mulheres ribeirinhas trabalharem garantindo melhores condições para suas famílias. O presidente da Aleac aproveitou para agradecer o governador Gladson Cameli por proporcionar maiores condições para os deputados destinarem emendas para impulsionar o desenvolvimento do estado.

“Realizamos a entrega dessas embarcações a pedido do nosso amigo, o vereador Márcio da Farinha, que vão atender as mulheres da Associação Rosa Mulher que faz um trabalho belíssimo que a gente tem que apoiar, pois precisa continuar para que essas mães possam dar melhores condições para suas famílias. São quatro canoas que vão atender essas comunidades. Quero agradecer também ao governador Gladson Cameli, pois foi na gestão dele que as emendas aumentaram e temos condições de atender as comunidades que mais precisam”, disse Gonzaga.

O vereador de Cruzeiro do Sul, Márcio da Farinha, agradeceu ao deputado por atender uma demanda que vai auxiliar dezenas de mães de família.

“Minhas palavras são de agradecimento ao deputado Gonzaga, um parlamentar que sempre tem se dedicado ao povo acreano, principalmente aqui do Juruá. O deputado Gonzaga já destinou outras emendas para ajudar o povo ribeirinho e tem trabalhado para quem mais precisa”, disse Márcio.

A líder da comunidade Morro da Pedra, Branca, também agradeceu ao parlamentar e afirmou que com as embarcações a associação poderá atender mais pessoas que precisam de auxílio.

“Essas embarcações chegam em um momento que mais precisávamos. A Associação Mulher Flor não tinha nenhuma canoa para nos deslocarmos para outras comunidades para fazermos os atendimentos. E hoje o deputado Gonzaga está aqui na nossa comunidade entregando essas embarcações que vão proporcionar que possamos desenvolver mais atividades e escoar nossas produções. Quando criamos a associação foi com o propósito de melhor a qualidade de vida do nosso povo”, afirmou Branca.