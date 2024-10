Via Duaine Rodrigues do ge – Depois de ser anfitriã da disputa da segunda divisão do Campeonato Brasileiro de Seleções de Vôlei Sub-16 Masculino, Rio Branco, capital do Acre, vai novamente receber uma competição nacional. A partir do dia 30 até 3 de novembro, a cidade vai sediar pelo segundo ano consecutivo o Campeonato Brasileiro de Seleções de Vôlei Feminino Sub-16 2ª divisão.

