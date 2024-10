MEC – O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 tem 4.325.960 de inscritos confirmados, dos quais 1,6 milhão é concluinte do ensino médio. Os dados são autodeclaratórios e os percentuais foram estimados com base no Censo Escolar 2023 (edição mais recente da pesquisa estatística com os resultados publicados).

Entre os inscritos, a maioria é de participantes que já terminaram o ensino médio (1,8 milhão). Além disso, outras 841.546 (19,4%) inscrições são de estudantes do 1º ou 2º ano; e 24.723 (0,6%), de pessoas que não cursam nem completaram o ensino médio, mas que farão o Enem para testar seus conhecimentos (treineiros). (…)