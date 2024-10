O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) apresentou, nesta quinta-feira (24), uma solicitação ao presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Alessandro Stefanutto, para que os municípios Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Jordão e Santa Rosa do Purus sejam incluídos no Programa Prevbarco.

A medida, disse o senador, pretende assegurar o atendimento previdenciário em regiões isoladas do estado acessíveis exclusivamente por via fluvial e aérea. O pedido, acrescentou, foi motivado por uma demanda do superintendente federal da Pesca e Aquicultura no Acre, Paulo Ximenes.

Esclareceu que o programa Prevbarco tem como principal objetivo levar serviços previdenciários a comunidades ribeirinhas, indígenas e extrativistas de difícil acesso, garantindo que a população carente tenha acesso aos serviços essenciais sem enfrentar longas jornadas de deslocamento. Com a inclusão dos municípios solicitados, Petecão acredita ser possível oferecer a esses cidadãos um suporte mais eficaz.

Além disso, destacou a aquisição de um veículo a ser utilizado no serviço Prevmóvel, fruto de uma emenda de sua autoria, no valor de R$ 400 mil. Esse novo serviço móvel tem potencial para expandir o atendimento do INSS em várias localidades do estado, facilitando o acesso aos direitos previdenciários.

Informou que a licitação para a compra do veículo está em fase final e a expectativa é de que a van seja adquirida ainda este ano, representando um avanço significativo na prestação de serviços do INSS no Acre.

“Considero fundamental que todos os cidadãos acreanos tenham acesso aos serviços previdenciários de que necessitam, independentemente de onde vivam. O Prevbarco e o Prevmóvel são iniciativas que refletem nosso compromisso em garantir a inclusão social e o atendimento digno a essas comunidades. Com esses programas, estamos eliminando barreiras e promovendo a justiça social em nosso estado”, afirmou Petecão.