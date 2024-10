O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, recebeu o presidente eleito do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), desembargador Laudivon Nogueira, nessa semana. O encontro teve como objetivo, o estreitamento de laços entre o Judiciário e o Poder Executivo municipal, buscando fortalecer a cooperação entre as instituições e aprimorar os serviços públicos prestados à população.

Durante a reunião foram discutidos temas de interesse comum, os quais envolvem demandas municipais e a colaboração em projetos que possam impactar positivamente a vida dos cidadãos de Rio Branco, é o que ressaltou o gestor municipal.

“É importante que a gente, cada dia que passa, estreite mais essa relação do Judiciário com o município de Rio Branco, porque tem muitas demandas que, como foi dito aqui na reunião, é muito bom que se construa antes, que se faça uma construção a todas as mãos para ficar bom para os dois lados, para o demandante e pro demandado”, enfatizou.

Laudivon Nogueira, que assumiu recentemente a presidência do TJ/AC, destacou a importância de uma atuação integrada entre os poderes e reforçou o interesse em continuar dialogando e atuar para manter as parcerias entre os poderes.

“É uma visita de cortesia ao senhor prefeito. Eu irei assumir a presidência do Tribunal no próximo ano e já reafirmando as parcerias que continuaremos, que foram iniciadas na atual gestão da desembargadora Regina Ferrari”, disse, reafirmando ainda, a necessidade de dar continuidade aos programas sociais que já estão em andamento.

Essa foi a primeira visita oficial do desembargador eleito presidente do TJ/AC para o biênio 2025/2027, ao prefeito da capital, marcando um novo capítulo nas relações institucionais entre o município e o Judiciário estadual.