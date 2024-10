Por Vinicius Charife/ANA – As inscrições para o maior concurso público da área de educação já realizado no Acre, promovido por meio das Secretarias de Estado de Administração (Sead) e Educação e Cultura (SEE), com oportunidades tanto para cargos administrativos quanto para professores, se encerram nesta terça-feira, 29.

Para se inscrever, os candidatos devem acessar o site do Instituto Nosso Rumo por meio do endereço www.nossorumo.org.br. Para aqueles que não têm acesso à internet, postos com computadores estão disponíveis nos municípios onde as provas serão realizadas.

Os cargos oferecidos exigem diferentes níveis de escolaridade e experiência, conforme descrito em edital, com taxa de inscrição de R$ 69,79 para cargos de nível médio e R$ 88,98 para cargos de nível superior. O concurso oferece vagas efetivas e cadastro de reserva para cargos que poderão surgir durante o prazo de validade do certame, que é de dois anos, prorrogável por mais dois.

As provas objetivas e discursivas estão previstas para ocorrer em 1º de dezembro de 2024. Candidatos aos cargos de nível superior também passarão por uma prova prática, que consiste no envio de uma videoaula e um plano de aula, conforme detalhado no edital. Os aprovados para os cargos de nível médio terão uma remuneração inicial de R$ 2.361,51, enquanto os professores receberão, inicialmente, R$ 4.270,21.