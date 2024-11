Os votos dos deputados do Acre no Projeto de Lei da taxação dos super-ricos, uma necessidade histórica do Brasil para reduzir a desigualdade social…Os mais avançados países do mundo fazem essa cobrança e não é pouca coisa. Mas aqui no parlamento brasileiro, a maioria dos deputados – ficou a favor do super-ricos…Como sempre…Veja os votos do Acre…

Só a esquerda e alguns deputados de centro do Acre, como Gehlen Diniz (eleito prefeito de Sena), e Socorro Nery votaram corretamente para taxar as fortunas do super-ricos.

Para não taxar e proteger os super-ricos votaram:

-Antônia Lúcia

-Coronel Ulisses

-Roberto Duarte

-Eduardo Veloso

Bem compreensível o voto destes aqui de cima em azul, embora nenhum seja rico, mas se acham…e pensam que seriam alcançados com uma taxação dos super-ricos.

Atenção, assalariado, desempregado e empresários em geral…Pensem antes de votar. Não há outro jeito de equilibrar o Congresso Patronal do Brasil.

Segundo o ministro Fernando Haddad disse em reunião do G-20, ‘Se os bilionários pagassem o equivalente a 2% de sua riqueza em impostos, poderíamos arrecadar de US$ 200 a US$ 250 bilhões por ano(em Dólares). Ou seja, aproximadamente cinco vezes o montante que os 10 maiores bancos multilaterais dedicaram ao enfrentamento à fome e à pobreza em 2022.’

Em tempo: Meyre Serafim e Barbary(não aparecem na lista de votação). Das duas, uma: faltaram porque eram a favor dos super-ricos e preferiram a omissão ou tiveram algum problema muito sério para não comparecer à votação).



J R Braña B.