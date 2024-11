NOTA de Esclarecimento – Em relação a “Nota de Repúdio” publicada pelo CREA e entidades de classe, a qual crítica o prefeito de Rio Branco Tião Bocalom, quando classifica algumas obras públicas realizadas na capital acreana de má qualidade, e onde mencionou que alguns profissionais desatentos a cobrança da qualidade da obra deveriam se ater às suas funções com maior zelo, até por se tratar de recursos públicos, vale ressaltar que é visível o desperdício do dinheiro do povo em obras como, por exemplo o “Programa Ruas do Povo”, com pavimento asfáltico que não suportaram a primeira chuva; rede de esgoto fora dos padrões e incompletas, além das mais de 100 estações compactas de tratamento que nunca funcionaram. 12 creches construídas entre 2012 e 2015 que, segundo o Ministério da Educação, ficaram com mais de 800 inconsistências como vigas que estavam especificadas no projeto 40 cm X 17 cm e foram realizadas com 17cm X 11 cm e que até o momento não se conseguiu prestar contas com o Ministério, dentre outras.

O prefeito em nenhum momento menosprezou a importância dos profissionais da engenharia, por outro sim, orientou maior dedicação nos projetos e, acima de tudo, denota a preocupação em gastar bem o dinheiro público para que enfim, obras não tenham que ser refeitas onerando os cofres da municipalidade, que ao invés de gastar bem os recursos em outras obras de interesse social e coletivo, necessita de reparos, como estamos refazendo algumas construções alheias aos padrões de qualidade.

Por fim, o prefeito Tião Bocalom reitera o seu respeito a categoria e reconhece que sem esses valorosos profissionais as grandes obras, como o viaduto da Dias Martins, o viaduto da AABB, a construção do Novo Mercado dos Colonos e ainda, várias outras creches e postos de saúde entre outros, não seriam possíveis pela necessidade de realização, acompanhamento e fiscalização. Enfim, é louvável a coragem do prefeito Tião Bocalom em ser verdadeiro em suas palavras, sem se importar que doam em alguns atores acostumados a não serem contestados.

Registramos aqui o respeito do prefeito a todos os engenheiros e esperamos não ter sido mais uma vez incompreendido, dado as suas preocupações em bem fazer a coisa certa e o melhor para a nossa querida Rio Branco.

Ailton Oliveira

Assessoria Especial de Comunicação