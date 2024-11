Por PRF – Nessa semana, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptaram um motociclista no km 406 da BR-317, no município de Assis Brasil–AC, durante uma fiscalização de rotina. O veículo carregava duas gaiolas, cada uma contendo um curió (Sporophila angolensis), espécie de pássaro silvestre bastante valorizada no Brasil. Ao ser questionado sobre a documentação necessária para o transporte dos animais, o motociclista apresentou apenas um Documento de Arrecadação Estadual (DAE) no valor de R$80,00, que não substitui a licença de transporte exigida por lei.

Sem a devida autorização, os pássaros foram apreendidos e encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), do IBAMA, em Rio Branco/AC, para receberem os cuidados necessários. Considerado um crime de menor potencial ofensivo, a situação foi registrada, e o homem, após assinar o termo de compromisso para comparecimento em juízo, foi liberado. A apreensão reforça a importância do trabalho da PRF no combate ao tráfico de animais silvestres e à preservação da fauna brasileira.