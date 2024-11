Post em homenagem aos acreanos que lutam para pagar o aluguel…

G1 – O governador do Acre, Gladson Cameli, prestou depoimento nesta terça-feira (5) no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ele é réu desde maio por organização criminosa, corrupção passiva, peculato, lavagem de dinheiro e fraude à licitação. O depoimento ocorre após um pedido de adiamento feito pela defesa do gestor e aceito pela própria Justiça.

‘Apartamento é do meu pai’

Gladson Cameli disse durante o depoimento que o imóvel em São Paulo, avaliado em mais de R$ 5 milhões, nunca esteve em seu nome e, portanto, não é dele. Falou ainda que a compra foi uma decisão familiar, intermediada pelo irmão. Segundo as investigações, o apartamento foi adquirido pouco tempo após Gladson ser eleito governador em 2018.

“Eu não tinha condições de pagar. Meu pai tinha condições financeiras. E a compra do imóvel era para criar uma situação confortável pro meu pai em São Paulo, que estava em tratamento contra o câncer”, disse o governador no depoimento desta terça (5).

Completa: g1