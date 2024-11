PRF apreende armas e detém suspeito por porte ilegal em Rio Branco–AC

Por Nucom PRF – Na noite de segunda-feira (4), por volta das 21h30, a PRF abordou dois homens no km 115 da BR-364, em Rio Branco–AC, durante fiscalização de rotina. O condutor e o passageiro estavam no veículo, quando, ao inspecionar o interior do carro, foi encontrada uma case com rifles.

O suspeito confessou estar portando dois rifles de uso permitido, sendo um regularizado e o outro sem registro. Ele afirmou que pretendia vendê-las em Sena Madureira/AC.

Diante do porte ilegal, o suspeito foi detido e conduzido à Delegacia de Flagrantes, enquanto o outro foi ouvido como testemunha. A operação foi realizada de forma segura, com a integridade dos envolvidos preservada.