Aleac – O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, que ocupa o cargo de governador em exercício devido viagem de Gladson Cameli e Mailza Assis, recebeu nesta quarta-feira (6), no Palácio Rio Branco, representantes da empresa de transporte aéreo Peru Air para apresentar ao governo o projeto para operar voos comerciais e de cargas do Peru para o Acre.

A empresa Peru Air apresentou ao governo acreano um plano de operação de voos com três aviões recém-comprados com saída do Peru para o Acre e do Acre para regiões peruanas. Além do transporte de pessoas, a empresa também poderá transportar produtos acreanos que serão vendidos aos empresários peruanos, assim também como trazer ao Acre mercadorias peruanas com preço mais em conta.

De acordo com o governador em exercício Luiz Gonzaga, o governo do Acre e os empresários acreanos têm interesse na realização de voos entre os dois países que servirão para potencializar a economia acreana gerando emprego e renda ao povo do Acre.

“Sem dúvidas o governo do Acre, empresários acreanos e a população têm total interesses na oferta desses voos, pois vai facilitar essa integração comercial entre o Acre e Peru. Do lado peruano já estado tudo resolvido agora faltam detalhes para serem resolvidos com o governo brasileiro, mas acredito que em breve estaremos recebendo voos diretos do Peru e o Acre tem muito a ganhar com isso”, disse Gonzaga.

Luiz Gonzaga também aproveitou para parabenizar o governador Gladson Cameli pelo empenho em busca de desenvolvimento para o Acre.

“Quero parabenizar o governador Gladson que sempre demonstrou interesse em fortalecer a parceria comercial com os países vizinhos do Acre. Graça a ele hoje estamos mais próximos da ligação direta com o Peru”, disse o parlamentar.

O diretor da empresa peruana, Omar Rebaza, apresentou as oportunidades de exportação que podem ser exploradas com a nova rota entre Acre e Peru. Em sua fala, ele destacou a importância da parceria para ajudar os exportadores e industriais brasileiros a entregar seus produtos de maneira eficiente.

“Estamos muito interessados em cobrir essa rota entre Acre e Peru, não apenas para entregar produtos, mas também para auxiliar na venda e distribuição”, afirmou. Omar também mencionou que o Departamento está aberto a promover uma ampla gama de produtos, como bebidas classificadas, ração animal, arroz e outros itens que o estado do Acre possa oferecer.

O secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Assur Mesquita, afirmou que o governador Gladson Cameli e o presidente Luiz Gonzaga têm feito um trabalho no sentido de promover o Acre para o mercado peruano.

“O governador Gladson Cameli e o presidente Luiz Gonzaga estão trabalhando para promover o Acre para os mercados vizinhos e gerar oportunidades de integração. Nesse caso a integração aérea vai consolidar essa parceria comercial como o Peru. Temos a expectativa que esses voos irão gerar ampliação do turismo e dos negócios entre Acre e Peru”, disse.

Participaram da reunião o governador em exercício Luiz Gonzaga, diretor da empresa peruana, Omar Rebaza, secretário de Governo, Luiz Calixto, secretário da Seict, Assur Mesquita, diretora da Secretária de Turismo, Bianca Marques, superintendente do MAPA, Paulo Trindade, e demais autoridades brasileiras e peruanas.