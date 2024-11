GdA – O governo do Acre efetuou, neste sábado, 9, o pagamento de aproximadamente R$ 30 milhões destinados ao Bolsa Qualificação, contemplando 7.187 servidores da saúde. O benefício, que tem um valor médio de R$ 4.100 por servidor, foi creditado em contas do Banco do Brasil, com previsão de depósito até 11 de novembro para outros bancos.

(…)