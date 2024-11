PMRB – Atualmente, a capital Rio Branco, segundo dados do Mapa Biomas é a cidade mais arborizada do país com aproximadamente 32% do seu território verde, mas essa realidade é fruto dos investimentos feitos pela atual gestão municipal no replantio de árvores e recuperação do bioma, tendo em vista, o mesmo estudo, apontava que nos últimos 10 anos, a capital acreana sofreu um decréscimo na vegetação urbana quase que no mesmo percentual.

Atualmente, a secretaria municipal de Meio Ambiente (Semeia), tem investido na produção de mudas de árvores e frutíferas, além de mudas de flores que ornamentam e embelezam a nossa cidade.

O viveiro da Semeia, no Horto Florestal, é o berçário dos vegetais, com mais de 200 espécies. A engenheira florestal, Amanda Rebeca de Souza, responsável pelo canteiro, explica como é o processo de produção

“Aqui ocorre o plantio via estaquia, via semente. Então aqui é a produção total no viveiro para todas as plantas que saem para a arborização da nossa cidade”.

(…)

Além das áreas de vegetação da cidade, Rio Branco concentra ainda quatro grandes reservas ambientais no perímetro urbano da capital, sendo elas a do Amapá com mais de 5 mil hectares, a do Horto Florestal com 17 hectares, a APA do Raimundo Irineu Serra com 909 hectares e a do São Francisco com 30 hectares de vegetação. Outras três cidades que se destacam pela arborização urbana segundo ainda o Mapa Bioma são: Vitória, no Espírito Santo; Salvador, na Bahia; Florianópolis, em Santa Catarina e São Luiz, no Maranhão.