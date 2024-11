A falência no futebol do Acre é tão visível que um time sub do Flamengo(que ninguém conhece um único atleta, nem poderia, pois são garotos ainda) fez o governo se mobilizar e mobilizar pessoas para um jogo no Arena da Floresta, que estava às moscas havia uma eternidade.

Não esqueça que estamos há dois anos das eleições estaduais, gerais…

E vale tudo a partir de agora.

A realidade do futebol do Acre aqui abaixo:

J R Braña B.