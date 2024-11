Tema: Sustentabilidade Urbana e Gestão Territorial na Amazônia

Planejamento urbano, sustentabilidade, e o desenvolvimento de políticas públicas para a região amazônica, destacando o impacto das ações locais nas capitais da Amazônia e a importância do apoio institucional do CNPq e MCTI.

O governo Federal Brasileiro, juntamente com Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), financiaram pela Chamada Nacional CNPq/MCTI Nº 23/2020 – Pesquisa e Desenvolvimento em Sustentabilidade Urbana e Regional.

Pesquisa sobre Gestão de Terra Urbana em Rondônia, 2024.

O Professor Doutor Elyson Ferreira de Souza, do Centro de Ciências Jurídicas e Sociais Aplicas, da Universidade Federal do Acre (UFAC), realizou na cidade de Porto Velho, com gestores e técnicos das três esferas de governo, o Seminário e Pesquisa do Projeto “Gestão de Terras Urbanas na Amazônia”, com foco em cada capital da região.

A pesquisa conta com uma gama de resultados que trarão informações relacionadas à sustentabilidade, planejamento, gestão territorial urbana e produzirá subsídios para as políticas de desenvolvimento urbano e regional.