Uma iniciativa da Assembleia Legislativa do Acre, ALEAC, que tem a educação como alvo principal, foi classificada para a final do prêmio Assembleia Cidadã, promovido e organizado pela UNALE, a União Nacional das Casas Legislativas.

O projeto EDUCALEAC, que oferta aulas preparatórias para o Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM, em Rio Branco, de forma presencial, e remotamente para alunos do interior do estado, foi indicado pela comissão julgadora para a final na categoria projetos especiais. Outros dois projetos, do Piauí e Espírito Santo, completam a lista dos indicados.

Esta é a segunda vez que o Legislativo disputa o prêmio que chega a sua 5ª edição. Os ganhadores serão eleitos pelos participantes da 27ª Conferência Nacional da Unale, durante o evento, que acontece nos dias 3, 4 e 5 de dezembro, no Rio de Janeiro.

A escolha obedece a dois critérios: a nota da Comissão Avaliadora, com peso de 70% da avaliação, + 30% da votação local. Cada vencedor receberá um troféu transitório e o direito de usar o selo Assembleia Cidadã.

O QUE É O EDUCA ALEAC

O projeto foi iniciado em 2017, quando a Escola do Legislativo abriu a primeira turma com aulas preparatórias para o ENEM. Em Rio Branco, as aulas são ministradas em um espaço na Universidade Federal do Acre. Para alunos do interior, as aulas são ofertadas de forma remota. Este ano, numa iniciativa inédita, a ALEAC levou o projeto para uma aldeia indígena. Durante dois dias, a equipe da Escola do Legislativo esteve na aldeia Morada Nova, na zona rural de Feijó. Quatro professores, todos acadêmicos da UFAC, ministraram aulas de química, história redação e geografia para os indígenas inscritos no ENEM.

UNALE VAI DEBATER O FUTURO DA EDUCAÇÃO NO BRASIL

A Conferência Nacional da Unale é realizada anualmente e tem o objetivo de reunir parlamentares estaduais e federais, servidores legislativos nacionais e estrangeiros, autoridades governamentais, conferencistas internacionais e membros dos poderes legislativos.

Além disso, em 2024, o evento buscará construir um espaço de debates, discussões e reflexões a respeito do FUTURO DA EDUCAÇÃO NO BRASIL, com palestras e painéis de especialistas renomados na área.