O GdA, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), anunciou nesta semana, o calendário para o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) referente ao exercício de 2025. As datas foram estabelecidas pela Portaria nº 683/2024, publicada no Diário Oficial.

Opções de Pagamento

Os proprietários de veículos podem optar por:

Pagamento em cota única : Com desconto de 10% sobre o valor total do imposto.

: Com desconto de sobre o valor total do imposto. Pagamento parcelado: Em até três parcelas, respeitando os prazos conforme o número final da placa do veículo.

O prazo final para pagamento da cota única ou da primeira parcela será 31 de janeiro de 2025, para veículos com placas terminadas em 1 ou 2. As demais parcelas e prazos seguirão o calendário divulgado.

Regularidade Veicular

O pagamento do IPVA e da taxa de licenciamento anual é obrigatório para que o veículo permaneça em situação regular e autorizado a circular.

Emissão do Documento de Arrecadação (DAE)

O DAE pode ser emitido por meio dos seguintes canais:

Site do Detran/AC: www.detran.ac.gov.br Postos fiscais do IPVA: Localizados nas unidades do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC). Agências da Sefaz: Presentes em cada município.

Calendário de Vencimentos

Confira no site oficial o calendário completo com os prazos para pagamento conforme o final da placa do veículo.

Para mais informações, entre em contato com a Sefaz ou o Detran/AC.

oea com GdA