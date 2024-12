Da Embrapa

Salário-base

– Pesquisador – Classe B: R$ 12.814,61

– Analista – Classe B: R$ 10.921,33

– Técnico – Classe B: R$ 5.556,81

– Assistente – Classe C: R$ 2.186,19

O edital do concurso público da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) nesta sexta-feira (6). A banca organizadora é o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). São 1.027 vagas divididas entre cargos de assistente, técnico, analista e pesquisador. As inscrições estarão abertas de 16/12/2024 a 07/01/2025 e podem ser realizadas no site do Cebraspe. O concurso será nacional e as provas objetivas e discursivas estão previstas para acontecer em 23/03/2025, em todas as capitais do país e nas cidades com unidades da Embrapa.

As vagas são distribuídas em 189 áreas e subáreas de atuação, chamadas de “opções” no edital. Elas foram definidas para atender às demandas estratégicas da Empresa, integrando competências humanas, tendências científicas e necessidades sociais.

Os candidatos escolhem a opção na qual querem se inscrever, podendo ser convocados para qualquer unidade da Embrapa com vagas disponíveis nessa opção. A Embrapa possui Unidades Centrais em sua Sede, em Brasília (DF), e 43 Unidades Descentralizadas nas diferentes regiões do Brasil.

Em atendimento a questões legais, o concurso vai destinar 20% de cota por cargo para pessoas pretas ou pardas (PPP) e 10% das vagas totais do concurso para pessoas com deficiência (PCD). Com esses percentuais, das 1.027 vagas do concurso, 719 vagas serão para ampla concorrência, 205 vagas para PPP e 103 vagas para PcD.

Haverá seleção para todas as carreiras da Embrapa: pesquisador, cuja formação mínima exigida neste concurso é mestrado; analista, com exigência de curso superior; técnico, com exigência de nível médio; e assistente, com nível fundamental incompleto. Os cargos terão etapas específicas de seleção.

“Temos a satisfação de anunciar este novo concurso público, uma oportunidade que permitirá a entrada de novos talentos na nossa empresa. Essa iniciativa reforça nosso compromisso com a renovação e a valorização de profissionais qualificados, alinhados à nossa missão de promover inovação e excelência. Com este processo, esperamos atrair pessoas que, além de competências técnicas, compartilhem nossos valores”, celebra a presidente da Embrapa, Silvia Massruhá.

A gestora também falou sobre o desafio de definir os focos do certame. “Escolher os cargos e áreas é um exercício complexo em uma empresa da nossa dimensão, que atua em uma diversidade tão grande de frentes, da pesquisa em açaí ao melhoramento genético de zebu. Foi necessário um planejamento criterioso para equilibrar as demandas estratégicas e garantir que o processo contribua para a continuidade da inovação e do impacto positivo que buscamos gerar em cada setor”.

A diretora de Administração, Selma Beltrão, afirmou que a seleção foi muito aguardada – a última foi realizada há 15 anos. “A realização do concurso da Embrapa vem repleta de expectativas de que, em breve, contaremos com mais profissionais e novos perfis que contribuam para os desafios atuais e futuros da Empresa e para o necessário avanço da pesquisa agropecuária tropical”, disse, reforçando que os perfis do concurso foram objeto de ampla análise interna junto com os gestores das Unidades e equipes das áreas de pesquisa e de suporte à área fim da empresa.

Novas áreas

Haverá vagas para áreas já consolidadas na Embrapa, tais como advocacia, desenvolvimento humano, entomologia, recursos florestais, transferência de tecnologia, pedologia, melhoramento genético, entre várias outras.

Outras, porém, são demandas que surgiram ou ganharam mais evidência ao longo da última década, representando competências importantes para a Empresa. Alguns exemplos são: biologia sintética e ciências ômicas, ciência de dados, instrumentação em fotônica, nanotecnologia, inovação social e governança sustentável (ESG).

