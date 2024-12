Um grupo de artistas da melhor qualidade produziu um disco em homenagem a Djavan, com as músicas do artista – que foi batizado de Jah-Van…

Entre eles estava Criolo, um baita intérprete…

Que gravou Cigano…

Veja como ficou linda essa versão…

Demais!

Pro seu sábado ficar melhor ainda!

//Te querer

//Viver mais pra ser exato

//Te seguir

//E poder chegar

//Onde tudo é só meu (…)

//Nossos ancestrais eram da Etiópia (our ancetors were from Ethiopia)



J R Braña B.