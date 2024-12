O 3º Encontro de Corregedores do Norte do Brasil, no Palácio da Justiça do Acre, reuniu hoje,9, líderes do Judiciário da região para fortalecer a colaboração entre tribunais e melhorar os serviços à população.

Participantes trocaram experiências, discutiram desafios e planejaram estratégias para tornar a Justiça mais eficiente e acessível.

(…)

(oea)