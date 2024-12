OEstadoAcre.com parabeniza a Ufac e a reitora Guida Aquino pela criação de um processo seletivo próprio para Medicina, preservando o bônus regional.

É essencial resistir a quem ignora as necessidades regionais…

O bônus regional diminui as desigualdades no ensino superior, especialmente no Norte e nordeste.

(…)

(oea)