Aleac – O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, recebeu na terça-feira (10) em seu gabinete a visita de Frank Mecklemburg e Miguel Isaías, representantes da empresa Tisur, que administra o Porto de Matarani, no Peru, para tratar de estratégias para desburocratizar processos e fomentar novas parcerias logísticas que beneficiarão diretamente o Acre.

O porto é uma peça-chave para o trânsito de cargas pesadas, contando com uma moderna rodovia que faz parte da interligação Brasil-Peru, conectando o Acre ao mercado internacional.

Acompanhado pelo secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assur Mesquita, pelo vice-presidente da FIEAC, João Paulo, e pela chefe de Planejamento, Jaurícia Ferreira, o presidente da Aleac destacou o potencial produtivo do Acre e afirmou que o estado tem de chamado atenção de investidores e empresários de países da Ásia e América do Sul.

“O Acre tem chamado atenção de empresários e autoridades chinesas e peruanas pela localização estratégica em que se encontra na rota interoceânica e também pelo potencial de produção. Graças aos esforços do governador Gladson Cameli e da Aleac temos avançado muito na integração comercial com outros países”, disse.

Sobre a reunião com representantes do Porto de Matarani, Gonzaga destacou a oportunidade de desenvolvimento do Acre ao se conectar com o terminal portuário.

“O Porto de Matarani está a 1.495 km de Rio Branco, com um tempo estimado de viagem de 23h. Essa proximidade reforça a importância dessa conexão para impulsionar o comércio e a exportação, fortalecendo a economia do nosso estado e criando novas oportunidades para nossos produtores e empresários. Estamos trabalhando para que essas pautas avancem e tragam desenvolvimento para o Acre”, disse.

O gerente comercial do Porto de Matarani, Frank Mecklemburg, afirmou que o terminal portuário está habilitado para receber cargas do Acre e fomentar a rota Ásia e Pacífico.

“Atualmente estamos tratando parcerias com o Acre com o objetivo de desenvolvimento da região acreana e peruana. Já temos uma experiência com a empresa Dom Porquito que a cada dia está melhorando e esperamos que outros exportadores do Acre, Rondônia e outros estão passam a somar nesse projeto de exportação de produtos como carne, castanha, soja e outros usando o Porto Matarani como ponto de início através de rodovia que sai de Rio Branco e vai até o Peru”, disse.

O secretário Assur Mesquita afirmou que o governo do Acre tem buscado novos parceiros comerciais para alavancar a economia do estado.

“Os representantes do Porto de Matarani nos informaram que haverá um navio conectando os portos peruanos, sendo esta a melhor alternativa para exportamos os produtos acreanos através da rota Quadrante Rondon. O Acre está preparado para exportar produtos para o mundo inteiro”, disse Assur.