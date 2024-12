A coronel Marta Renata Freitas assumiu, nesta quarta-feira (11), o Comando-Geral da Polícia Militar do Acre, sendo a primeira mulher a ocupar o cargo.

Cerimônia realizada em frente ao quartel da PM em Rio Branco, marcou a ascensão da coronel e o fortalecimento do protagonismo feminino em áreas dominadas por homens…

A presença da presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Regina Ferrari, e da desembargadora aposentada Eva Evangelista, primeira mulher a atuar como magistrada no estado, destacou o simbolismo do evento.

(…)

(oea)