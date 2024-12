O professor Fábio Storch de Oliveira foi empossado como reitor do Instituto Federal do Acre (Ifac), na manhã desta quinta-feira (12.12), em cerimônia realizada pelo Ministério da Educação (MEC), em Brasília. O evento, que também contou com a posse de mais 14 dirigentes de instituições federais de educação, marca oficialmente a nomeação do novo gestor do Ifac, que foi publicada em 30 de setembro, por meio de decreto presidencial.

“É um momento de muita alegria. Sou grato a nossa comunidade acadêmica que me confiou a missão de atuar frente à gestão do Ifac. Me comprometo, dia após dia, a fazer do nosso Instituto Federal do Acre uma instituição mais forte, de forma que atenda nossa sociedade com educação pública, gratuita e de qualidade”, ressaltou o novo reitor do Ifac.

