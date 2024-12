Por aqui, as atenções dos investidores seguem com o pacote fiscal(pacote de cortes, esse é o nome – JRBraña B.) do governo, (….)

(…)

Grifo meu: 190 milhões trabalham para sustentar os sanguessugas do mercado, bancos(os ricos), que não trabalham. É assim mesmo.

Grifo meu 2: percebam o empenho da mídia para fazer você acreditar que os cortes (no social e nos programas de investimentos) é a salvação do Brasil.

J R Braña B.