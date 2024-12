Heloísa Vilela, no ICL, fala da entrevista exclusiva do presidente Lula, gravada – ao programa Fantástico, da Globo, no domingo passado.

Desde 1989 que Lula apanha da Globo e, parece, não aprende.

Em tempo: Lula quando for entrevistado pela Globo tem que exigir que seja ao vivo…

Em tempo 2: veja o trecho…a que Heloísa se refere.Â

J R Braña B.