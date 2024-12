Com a proximidade do Natal, tempo de renovação e esperança, muitas famílias brasileiras não têm motivos para comemorar. Um estudo do Gaepe-Brasil revela que mais de 632 mil crianças aguardam vaga em creches públicas.

A fila vai além de números: são direitos negados e sonhos adiados. Quase 44% dos municípios não atendem à demanda…

Se o futuro do Brasil está na base, como garantimos um começo digno para nossas crianças?

